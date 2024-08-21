



Пентагон – об операции ВСУ в Курской области: креативность и боевое мастерство

Пентагон продолжает обсуждать с Украиной цели Вооруженных Сил Украины в Курской области России, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.



США продолжают диалог с Киевом, чтобы лучше понять стратегические цели украинских военных, включая создание буферной зоны, о которой ранее упоминал президент Владимир Зеленский.



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Райдер подчеркнул, что США сосредоточены на поддержке Украины как свободного и суверенного государства, способного сдерживать российскую агрессию. Он отметил, что операция ВСУ в Курской области продемонстрировала креативность и боевое мастерство украинских воинов, но долгосрочные цели этих действий все еще находятся в стадии обсуждения.



В который раз представитель Пентагона прокомментировал возможность использования дальнобойных ракет ATACMS по территории России, и в который раз подчеркнул: в этом вопросе политика США остается неизменной.



"Наша политика остается неизменной в плане использования ударных сил и средств дальнего радиуса действия для нанесения глубоких ударов. Как мы уже говорили, проведение оборонных операций через границу разрешено. И я на этом остановлюсь", – заявил Райдер.

