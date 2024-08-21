



В Москве заявили о масштабной атаке беспилотников. Видео

Ночь на 21 августа оказалась неспокойной для жителей нескольких регионов России, где произошла серия атак беспилотников. В Подмосковье, Ростовской, Тульской областях, а также в Белгороде люди слышали взрывы, а в местных сообществах распространялись сообщения о пожарах и падении обломков ракет.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости

В городском округе Подольск силы ПВО Министерства обороны РФ успешно отразили атаку беспилотников, направленных на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что это была одна из крупнейших атак на Москву с использованием беспилотников, подчеркнув, что в Московской области было сбито не менее 10 дронов. Собянин заверил, что на местах падения обломков разрушений и пострадавших нет, а все необходимые службы работают на местах. Российские медиа публиковали видеозаписи уничтожения воздушных целей.

В других регионах России ситуация также была напряженной. Вблизи города Новошахтинск Ростовской области, после того как ПВО сбила ракету, начался крупный пожар. Губернатор Голубев сообщил, что обошлось без жертв и разрушений. В Брянской области и Белгороде также звучали взрывы в результате атак дронов и работы ПВО, после чего в соцсетях появились фотографии обломков ракет.

Утром Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией России было сбито 45 беспилотников: 11 – в Московской области, 23 – в Брянской, 6 – в Белгородской, 3 – в Калужской и 2 – в Курской областях. Власти Тульской области также сообщили о сбитии двух беспилотников.



* * *





* * *





* * *





* * *





* * *