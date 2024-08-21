



Переговоры о прекращении войны в Газе - на грани провала, - СМИ

Переговоры относительно "прекращения войны в Газе" находятся на грани провала.



Об этом сообщает издание Politico.



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"Нет никакого альтернативного, немедленного и четкого соглашения, которое можно было бы продвинуть", - сказано в сообщении.



По словам источников, нынешнее предложение является "самой сильной версией". Оно включает условия, которые были "заточены" под требования Израиля и ХАМАСа.



Источники утверждают, что Иерусалим согласился на это предложение, в то время как ХАМАС объявил, что против такой сделки.



Уточняется, что американские чиновники обеспокоены тем, что переговоры могут не привести к прорыву,



"Мы не знаем, хочет ли Синвар эту сделку. Но если мы ее не получим, есть вероятность, что Иран нападет, и это перерастет в полномасштабную конфронтацию", - сказал один из источников.



В Вашингтоне по-прежнему надеются, что ХАМАС может пойти на сделку. В США ссылаются на прошлые случаи, когда террористическая организация "спонтанно" соглашалась на перемирие.