



КСИР: Наш ответ Израилю можно ждать долго

Ответных действий со стороны Ирана против Израиля может ожидаться долго, говорит представитель иранского Корпуса стражей исламской революции, по данным иранских государственных СМИ.



Ближний Восток готовится к откровенному возмездию Ирана за ликвидацию лидера ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране 31 июля. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к этому.



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"Время играет в нашу пользу, и период ожидания этого ответа может быть долгим", — говорит Алимохаммад Наини, имея в виду "возмездие" Израилю и повторяя, что "врагу" следует дождаться рассчитанного и точного ответа.



По данным иранских государственных СМИ, иранские лидеры взвешивают все обстоятельства, и ответ Исламской Республики может не стать повторением предыдущих операций, добавляет он.

