



В США верят в победу Украины в войне, - СМИ

Все больше американцев верят в победу Украины в войне, которую развязала Россия.



По данным The Hill, об этом свидетельствуют результаты нового опроса YouGov.



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В частности, 22% респондентов уверены в том, что украинцы побеждают. В свою очередь, лишь 16% опрошенных думают, что успех на стороне РФ. 34% американцев выразили уверенность в том, что ни одна из сторон конфликта не побеждает на поле боя, а 28% и вовсе не смогли ответить на вопрос.



Американцев опросили после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил об успешном продвижении украинцев в Ростовской области.