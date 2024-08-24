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В США верят в победу Украины в войне, - СМИ
24.08.2024 10:35 Алина Груднева

В США верят в победу Украины в войне, - СМИ

Все больше американцев верят в победу Украины в войне, которую развязала Россия.

По данным The Hill, об этом свидетельствуют результаты нового опроса YouGov.

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В частности, 22% респондентов уверены в том, что украинцы побеждают. В свою очередь, лишь 16% опрошенных думают, что успех на стороне РФ. 34% американцев выразили уверенность в том, что ни одна из сторон конфликта не побеждает на поле боя, а 28% и вовсе не смогли ответить на вопрос.
 
Американцев опросили после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил об успешном продвижении украинцев в Ростовской области.

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