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В Украине спрогнозировали "смерть империи"
24.08.2024 12:15 Алина Груднева

В Украине спрогнозировали "смерть империи"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк спрогнозировал распад России.

Соответствующее заявление он сделал по случаю Дня Независимости Украины.

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"Далеко не каждому поколению приходится видеть смерть империи. Той самой империи, которая очень любит продавать смерть и насилие… Нам по-настоящему посчастливилось стать не свидетелями, а непосредственными участниками во второй раз. После советской империи пора уложить в гроб ее наследницу", – сказал он.

Подоляк считает, что Россия не сможет выдержать продолжительную войну, вопреки оценкам некоторых экспертов.

"Распад империи произойдет неожиданно для внешних наблюдателей, обманутых умиротворяющим и даже бравурным тоном государственной пропаганды. Не будет одного события, которое прикончит империю. Она будет истекать кровью от тысячи порезов, будет болеть и гнить изнутри, пока от ее тела не начнут отваливаться части", - добавил он.

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