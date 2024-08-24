



В Украине спрогнозировали "смерть империи"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк спрогнозировал распад России.



Соответствующее заявление он сделал по случаю Дня Независимости Украины.



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"Далеко не каждому поколению приходится видеть смерть империи. Той самой империи, которая очень любит продавать смерть и насилие… Нам по-настоящему посчастливилось стать не свидетелями, а непосредственными участниками во второй раз. После советской империи пора уложить в гроб ее наследницу", – сказал он.



Подоляк считает, что Россия не сможет выдержать продолжительную войну, вопреки оценкам некоторых экспертов.



"Распад империи произойдет неожиданно для внешних наблюдателей, обманутых умиротворяющим и даже бравурным тоном государственной пропаганды. Не будет одного события, которое прикончит империю. Она будет истекать кровью от тысячи порезов, будет болеть и гнить изнутри, пока от ее тела не начнут отваливаться части", - добавил он.