



Боррель призвал Иран прекратить сотрудничество с РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность относительно сотрудничества между Ираном и Россией.



Он призвал нового министра иностранных дел Ирана Аббаса Аргчи разорвать соответствующие связи с РФ.



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"Поговорил с новым министром иностранных дел Ирана Арагчи о перспективах возобновления взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе о необходимости деэскалации, прекращении военного сотрудничества с Россией против Украины и нераспространении ядерного оружия", - рассказал Боррель.



По его словам, необходим диалог для того, чтобы разрядить напряженность в регионе.

