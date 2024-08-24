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Боррель призвал Иран прекратить сотрудничество с РФ
24.08.2024 10:57 Алина Груднева

Боррель призвал Иран прекратить сотрудничество с РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность относительно сотрудничества между Ираном и Россией.

Он призвал нового министра иностранных дел Ирана Аббаса Аргчи разорвать соответствующие связи с РФ.

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"Поговорил с новым министром иностранных дел Ирана Арагчи о перспективах возобновления взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе о необходимости деэскалации, прекращении военного сотрудничества с Россией против Украины и нераспространении ядерного оружия", - рассказал Боррель.

По его словам, необходим диалог для того, чтобы разрядить напряженность в регионе.
 

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