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Во Франции в синагоге прогремел взрыв
24.08.2024 11:56 Алина Груднева

Во Франции в синагоге прогремел взрыв

В субботу, 24 августа, в синагоге во французском городе Ла-Гран Мот прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар.

По предварительной информации, ранения получил офицер полиции.

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На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По версии следствия, в синагоге "Бейт-Яаков" был совершен поджог при помощи газового баллона.

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