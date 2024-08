Во Франции в синагоге прогремел взрыв

В субботу, 24 августа, в синагоге во французском городе Ла-Гран Мот прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар.



По предварительной информации, ранения получил офицер полиции.



На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По версии следствия, в синагоге "Бейт-Яаков" был совершен поджог при помощи газового баллона.

🔴🔵🟡 Explosion in front of the Beth Yaacov synagogue in La Grande-Motte, in Hérault, France 🇫🇷 pic.twitter.com/WYZfqkxAGL