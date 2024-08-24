



Британка чуть не умерла, сделав пластическую операцию в Турции

Британская визажистка Изабелла Кроуфорд чуть не умерла, перенеся пластическую операцию в Турции.



По данным The Daily Mail, 20-летняя девушка хотела усовершенствовать свое тело, но хирургическое вмешатсльство привело к редкой бактериальной инфекции.



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Операция в Турции включала подтяжку живота, груди, бразильскую подтяжку ягодиц и липосакцию. По словам Кроуфорд, она думала, что это сделает ее счастливой, но по факту это ее чуть не убило.



"Я была вся в синяках. Я думала, что умру во время перелета домой", - сообщила она.



По словам Изабеллы, весь перелет она провела в туалете, потому что из ее ран сочилась кровь. Когда она приехала домой, мама отвела ее в больницу. Медики установили, что в организм девушки попала редкая плотоядная бактерия.



"Медсестры не могли поверить, что кто-то может провести столько операций одновременно", -отметила Изабелла.



Британка сожалеет, что легла под нож, чтобы быть более уверенной в себе.



"Пожалуйста, не поддавайтесь этому. В жизни есть нечто гораздо большее, чем просто быть красивой", - добавила она.



