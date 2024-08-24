



Ветеран армии стала самой татуированной женщиной в мире

Ветеран армии, 36-летняя Эсперанс Фуэрзина из Бриджпорта, штат Коннектикут, признана самой татуированной женщиной в мире.



В течение 10 лет американка нанесла тату на 99,98% ее тела.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



На достигнутом Фуэрзина останавливаться на собирается. Первое тату девушка сделала на бедре, когда ей был 21 год. Американка внесена в Книгу рекорда Гиннесса за наибольшее количество модификаций тела среди женщин.



У девушки "забито" все от кожи головы до подошв ног, включая веки, глазные яблоки, десны и даже язык.



Модифицировать свое тело Фуэрзина начала с языка, захотев сделать его как у змеи. Также она вставила имплантаты в лицо и сделала множество пирсингов на ушах, сосках, половых губах и деснах, а также удалила части ушей.







Тату она использует как способ запомнить важные события в жизни, вместо обычных фотоальбомов.



"Моя жизнь была достаточно кочевой, и в моем армейском рюкзаке не было места для вещей. Я почувствовала, что могу носить это с собой всегда", - призналась она.



На критику в свой адрес со стороны людей, которые не понимают такой способ выразить себя, Фуэрзина старается не обращать внимания.



"Быть самой татуированной женщиной и обладать наибольшим количеством модификаций тела кажется немного сумасшедшим. Я благодарна и взволнована будущим - и, конечно, я ещё не закончила", - отметила она.

