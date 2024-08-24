



В Британии испытывают РНК-вакцину от рака легких

В Великобритании начали испытывать РНК-вакцину от рака легких.



По данным ВВС, первым испытуемым стал 67-летний пациент Януш Рач.



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Разработанная вакцина способна "научить" иммунную систему бороться с раковыми клетками. Препарат содержит информацию о нескольких генетических маркерах, обнаруженных на поверхности раковых клеток. Вакцина, созданная немецкой биотехнологической компанией BioNTech, получила название BNT116.



"С помощью мРНК-вакцины мы надеемся начать новую эру в лечении рака легких. Надеемся, что в сочетании с нынешним стандартным лечением — иммунотерапией и химиотерапией — мы сможем дополнительно обеспечить еще и иммунный толчок", - сообщил куратор британской части клинических испытаний Сеу Мин Ли.