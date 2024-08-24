



Отстранены работники Секретной службы, охранявшие Трампа

Отстранены пятеро сотрудников Секретной службы США, охранявшие пережившего покушение Дональда Трампа.



По данным ABC News, соответствующее решение было принято во время внутренней проверки.



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По словам источников, этих работников увольнять не собираются, однако им запрещено участвовать в таких оперативных мероприятиях, как планирование безопасности.



"Секретная служба США стремится расследовать решения и действия персонала, связанные с событием в Батлере, штат Пенсильвания, и попыткой убийства бывшего президента Дональда Трампа", – сказано в сообщении.