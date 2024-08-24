



Кеннеди-младший приостанавливает кампанию, чтобы "поддержать" Трампа

Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что прекращает свою независимую борьбу за пост президента США и поддержит Дональда Трампа.



Он настоял на том, что не выйдет из гонки и сохранит свое имя в бюллетенях в тех штатах, где это не повлияет на исход гонки.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



70-летний Кеннеди, большую часть своей жизни бывший демократом и продолжатель могущественной династии Кеннеди, заявил:

"В глубине души я больше не верю, что у меня есть реальный путь к победе перед лицом систематической цензуры".



Это заявление было сделано после нескольких дней спекуляций о возможной поддержке Трампа.

