



По Сирии нанесен удар: уничтожены три проиранских боевика

В ночь на 24 августа по Сирии был нанесен мощный авиаудар, приписываемый Израилю.



По данным Сирийского центра по мониторингу за соблюдением прав человека, погибли трое проиранских боевиков.



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"В результате израильских ударов на данный момент погибли три проиранских боевика и около 10 получили ранения", - сказано в сообщении.



Удары были нанесены по "заправочным станциям", которые на самом деле были объектами, используемыми "Хезболлой" в сельской местности возле города Хомс.



Также целями были оружейные склады и два объекта сирийской армии.