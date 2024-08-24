По Сирии нанесен удар: уничтожены три проиранских боевика
В ночь на 24 августа по Сирии был нанесен мощный авиаудар, приписываемый Израилю.
По данным Сирийского центра по мониторингу за соблюдением прав человека, погибли трое проиранских боевиков.
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"В результате израильских ударов на данный момент погибли три проиранских боевика и около 10 получили ранения", - сказано в сообщении.
Удары были нанесены по "заправочным станциям", которые на самом деле были объектами, используемыми "Хезболлой" в сельской местности возле города Хомс.
Также целями были оружейные склады и два объекта сирийской армии.