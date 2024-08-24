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По Сирии нанесен удар: уничтожены три проиранских боевика
24.08.2024 07:55 Алина Груднева

По Сирии нанесен удар: уничтожены три проиранских боевика

В ночь на 24 августа по Сирии был нанесен мощный авиаудар, приписываемый Израилю.

По данным Сирийского центра по мониторингу за соблюдением прав человека, погибли трое проиранских боевиков.

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"В результате израильских ударов на данный момент погибли три проиранских боевика и около 10 получили ранения", - сказано в сообщении.

Удары были нанесены по "заправочным станциям", которые на самом деле были объектами, используемыми "Хезболлой" в сельской местности возле города Хомс.

Также целями были оружейные склады и два объекта сирийской армии.

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