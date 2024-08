Пожар на нефтебазе в Ростовской области не могут потушить уже шестой день

В Ростовской области уже шестой день полыхает пожар на нефтебазе, атакованной дронами.



Огонь добрался до цистерн с керосином в Пролетарске.



По данным "Русской службы ВВС, пострадали 42 пожарных, а в районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, местные власти не спешат эвакуировать население.



Пожар вспыхнул еще 18 августа из-за "упавших на хранилище дизельного топлива обломков сбитых ПВО беспилотников".



🔥 The fire has reached the kerosene tanks in Proletarsk, according to local channels.



❗️They are standing next to each other. If one explodes, then all the others will fly into the air and there will be a powerful explosion that can simply sweep away the entire oil depot. pic.twitter.com/5oBz4FHXNR