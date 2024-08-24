



В Instagram появится новая функция

В социальной сети Instagram появится новая полезная функция, которая позволит пользователям добавлять музыку в профиль.



По данным издания The Verge, музыкальный контент будет отображаться в "Биографии".



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В соцсети позволят добавлять 30-секундный фрагмент песни. Чтобы добавить композицию, нужно будет войти в раздел "Редактирование профиля". Там пользователям предложат выбрать одну из имеющихся музыкальных композиций.



Эту функцию запустили в сотрудничестве с американской певицей Сабриной Карпентер.