В Instagram появится новая функция
В социальной сети Instagram появится новая полезная функция, которая позволит пользователям добавлять музыку в профиль.
По данным издания The Verge, музыкальный контент будет отображаться в "Биографии".
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В соцсети позволят добавлять 30-секундный фрагмент песни. Чтобы добавить композицию, нужно будет войти в раздел "Редактирование профиля". Там пользователям предложат выбрать одну из имеющихся музыкальных композиций.
Эту функцию запустили в сотрудничестве с американской певицей Сабриной Карпентер.