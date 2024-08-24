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В Instagram появится новая функция
24.08.2024 10:05 Алина Груднева

В Instagram появится новая функция

В социальной сети Instagram появится новая полезная функция, которая позволит пользователям добавлять музыку в профиль. 

По данным издания The Verge, музыкальный контент будет отображаться в "Биографии".

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В соцсети позволят добавлять 30-секундный фрагмент песни. Чтобы добавить композицию, нужно будет войти в раздел "Редактирование профиля". Там пользователям предложат выбрать одну из имеющихся музыкальных композиций.

Эту функцию запустили в сотрудничестве с американской певицей Сабриной Карпентер.

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