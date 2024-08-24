



Семья Кеннеди обвинила племянника экс-президента США в предательстве

Члены семьи убитого экс-президента США Джона Кеннеди обвинили Роберта Ф. Кеннеди-младшего в предательстве.



Таким образом они отреагировали на его решение сняться с президентских выборов и поддержать Дональда Трампа.



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Семья Кеннеди выразила поддержку кандидату от Демократической партии Камале Харрис.



"Решение Роберта поддержать Трампа - это предательство ценностей, которые разделял наш отец и разделяет наша семья. Это печальное завершение печальной истории", – сказано в заявлении.



Соответствующее письмо подписали Катлин Кеннеди-Таунсенд, Кортни Кеннеди, Керри, Крис и Рори Кеннеди.