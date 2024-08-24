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Трамп: Харрис ввергнет нас в Третью мировую ядерную войну
24.08.2024 11:13 Алина Груднева

Трамп: Харрис ввергнет нас в Третью мировую ядерную войну

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп накинулся с новыми нападками на свою соперницу Камалу Харрис.

Он обозвал демократку "марксисткой".

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Трамп написал в социальной сети Truth Social, будто Харрис ввергнет мир в "Третью мировую ядерную войну".

По данным издания The Guardian, за 37 минут он написао 48 постов по поводу вице-президента США. Также он обвинил демократов в "преследовании независимых избирателей".

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