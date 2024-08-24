



Кеннеди-младший: США совершили госпереворот в Украине

Роберт Кеннеди-младший, снявший свою кандидатуру на выборах президента США, оскандалился заявлением по поводу Украины.



"США совершили госпереворот в Украине в 2014 году и заставили Украину воевать в 2022-м против коренных россиян в Украине", - сказал он.



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По словам Кеннеди-младшего, президент США Джо Байден отправил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киеве, пытаясь заставить украинского лидера Владимира Зеленского "разорвать мирное соглашение" с РФ.



"Он это сделал, потому что мы хотели войны", - объявил он.