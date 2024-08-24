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В РФ хотят избавиться от мигрантов с судимостью
24.08.2024 08:33 Алина Груднева

В РФ хотят избавиться от мигрантов с судимостью

Депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева собирается внести на рассмотрение законопроект, который позволит выдворять из страны мигрантов с судимостью.

"Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешений на временное проживание и вид на жительство", - сообщила она. 

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По словам Авксентьевой, сейчас на территории РФ закон позволяет иностранцам въезжать по истечении срока погашения судимости.

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