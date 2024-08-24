



Тайвань активно ловит китайских шпионов

Суд в Тайбэе приговорил восьмерых тайваньских солдат к тюремному заключению за шпионаж в пользу Китая в обмен на деньги.



Суд установил, что отставные военные давали взятки действующим военнослужащим в размере 700 000 тайваньских долларов (21 900 долларов США) за присоединение к шпионской сети.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Один из мужчин, которого считали ключевым участником вербовки солдат, получил 13-летний срок (самый длительный в группе).



Один из новобранцев, подполковник, был приговорен к девяти годам лишения свободы за планирование побега в Китай на вертолете, а другой снял обучающее видео о том, как сдаться Китаю в случае войны.

