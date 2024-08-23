



США отвергает сообщения о срыве переговоров по заложникам

Белый дом опровергает участившиеся сообщения о том, что переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, в которых США выступили посредником, находятся на грани срыва.



Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил на брифинге для журналистов, что в Каире на переговорах был достигнут прогресс, хотя эти переговоры в основном проходили между Израилем и Египтом.



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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу настаивает на новом требовании, которое он подал в прошлом месяце, чтобы Израилю разрешили сохранить свои силы в Филадельфийском коридоре для предотвращения контрабанды оружия из Египта в Газу. Но Каир и ХАМАС выступают против этой позиции, и США пытаются продвигать альтернативные решения для предотвращения контрабанды без сохранения Армии обороны Израиля вдоль границы Египта и Газы. Нетаниягу продолжает настаивать на том, что он не уступит в этом вопросе.



"Прогресс достигнут. Теперь нам нужно, чтобы обе стороны объединились и работали над реализацией", — говорит он, отмечая, что переговоры в Каире продолжаются и что директор ЦРУ Билл Бернс примет участие в этих обсуждениях.

