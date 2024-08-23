



Турция и Россия возобновляют совместное патрулирование на севере Сирии

Министерство национальной обороны Турции объявило, что Турция и Россия возобновили совместное наземное патрулирование, приостановленное в октябре прошлого года из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.



Совместное патрулирование возобновилось в четверг с участием четырех транспортных средств — двух "Парс" и двух "Кирпи-2" — и 24 человек личного состава в восточной части зоны операции "Источник мира", говорится в заявлении министерства.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Совместное патрулирование проводится в западной и восточной части зоны операции "Источник мира" в соответствии с Сочинским соглашением, подписанным между Анкарой и Москвой 22 октября 2019 года.



Первое такое патрулирование состоялось 1 ноября 2019 года. К моменту приостановки операций 5 октября 2023 года было проведено 344 совместных наземных патрулирования.

