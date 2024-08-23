



Нетаниягу пообещал Байдену отвести войска на одном участке в Газе

В своем телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаниягу президент США Джо Байден попросил премьера отвести израильские войска с 1-2-километрового участка Филадельфийского коридора на границе Египта и Газы, сообщает Axios. Участок примыкает к лагерю беженцев Тель-аль-Султан недалеко от побережья, где нашли убежище многие беженцы из Газы.



Ссылаясь на трех израильских чиновников, Axios сообщает, что Нетаниягу согласился отвести войска с одной позиции, чтобы продвинуть сделку. Один чиновник говорит, что в ответ Байден поддержал требование Нетаниягу о том, чтобы войска ЦАХАЛа продолжали удерживать остальную часть границы.



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Как только Байден принял позицию Израиля, говорит один из чиновников, у Каира не было выбора, кроме как согласиться предоставить ХАМАСу карты с

предполагаемым размещением ЦАХАЛа. Чиновник добавляет, что маловероятно, что ХАМАС согласится.



Между тем, один из советников премьер-министра сообщил Axios, что Нетаниягу согласился лишь переместить одну позицию ЦАХАЛа на Филадельфийском маршруте на несколько сотен метров и что это не повлияет на оперативный контроль Израиля над границей.





