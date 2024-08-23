



В Германии отныне запрещено садиться за руль в никабе

Высший административный суд Кобленца постановил, что все участники движения подвергаются опасности, если рядом с ними находится водитель в никабе.



В качестве истца выступила мусульманка из земли Рейнланд-Пфальц. Она сочла, что запрет на ношение никаба во время управления машиной нарушает ее религиозные права.



На этот раз европейский суд не стал играть в толерантность с исламом. Женщина проиграла на всех судебных этапах во всех инстанциях.



Теперь эти правила действуют для всех в Германии. Водителям нельзя скрывать свое лицо таким образом, чтобы его нельзя было узнать. Суд заключил, что запрет на никаб “конституционно обоснован” и “призван обеспечить безопасность дорожного движения”. Кроме того, суд решил, что дистица может пользоваться автобусами и поездами или ездить на мотоцикле (на них запрет не распространяется).

