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В Германии отныне запрещено садиться за руль в никабе
23.08.2024 21:30 Катя Шульц

В Германии отныне запрещено садиться за руль в никабе

Высший административный суд Кобленца постановил, что все участники движения подвергаются опасности, если рядом с ними находится водитель в никабе.

В качестве истца выступила мусульманка из земли Рейнланд-Пфальц. Она сочла, что запрет на ношение никаба во время управления машиной нарушает ее религиозные права. 

На этот раз европейский суд не стал играть в толерантность с исламом. Женщина проиграла на всех судебных этапах во всех инстанциях.

Теперь эти правила действуют для всех в Германии. Водителям нельзя скрывать свое лицо таким образом, чтобы его нельзя было узнать. Суд заключил, что запрет на никаб “конституционно обоснован” и “призван обеспечить безопасность дорожного движения”. Кроме того, суд решил, что дистица может пользоваться автобусами и поездами или ездить на мотоцикле (на них запрет не распространяется).  
 

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