



Макрон проводит переговоры о формировании нового правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон провел сегодня, 23 августа переговоры с ключевыми политическими деятелями в попытке сформировать новое правительство.



Это произошло после того, как в результате парламентских выборов в прошлом месяце ни одна партия не получила большинства в Национальном собрании, нижней палате парламента Франции.



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Макрон отказался назначать нового премьер-министра до окончания Олимпийских игр в Париже, решив вместо этого продолжить работу с временной администрацией из своей собственной неолиберальной коалиции, хотя они и заняли второе место на выборах.



Члены левой коалиции "Новый народный фронт", получившей наибольшее количество мест, выдвинули на пост премьер-министра госслужащую Люси Касте.



После встречи в Елисейском дворце Касте заявила, что она готова управлять страной и идти на компромиссы, чтобы добиться результата.



Правые политики также встретились с Макроном в пятницу, а лидеры "Национального объединения" Марин Ле Пен и Джордан Барделла, занявшие третье место на выборах, но представляющие крупнейшую партию, ожидаются в Елисейском дворце в понедельник.



Офис Макрона заявил, что он назначит премьер-министра на основе этих консультаций, которые направлены на "движение к максимально широкому и стабильному большинству".

