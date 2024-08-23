



На авиабазе НАТО в Германии усилены меры безопасности

Безопасность на авиабазе НАТО на западе Германии была усилена из-за разведывательной информации, указывающей на "потенциальную угрозу", и весь персонал, не имеющий отношения к миссиям, был отправлен домой в качестве меры предосторожности, заявили в НАТО.



На авиабазе Гейленкирхен, расположенной недалеко от границы с Нидерландами, базируются самолеты системы предупреждения и управления воздушным пространством (AWACS) альянса.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Сообщение в аккаунте авиапарка НАТО AWACS в социальной сети X поздно вечером в четверг, 22 августа о том, что "мы повысили уровень безопасности", не уточняло характер потенциальной угрозы. В сообщении говорилось, что "операции продолжаются в соответствии с планом".



База в Гайленкирхене заявила в пятницу, 23 августа что ей нечего добавить к этому заявлению и "ситуация на данный момент не изменилась".

