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На авиабазе НАТО в Германии усилены меры безопасности
23.08.2024 18:08 MIGnews.com

На авиабазе НАТО в Германии усилены меры безопасности

Безопасность на авиабазе НАТО на западе Германии была усилена из-за разведывательной информации, указывающей на "потенциальную угрозу", и весь персонал, не имеющий отношения к миссиям, был отправлен домой в качестве меры предосторожности, заявили в НАТО.

На авиабазе Гейленкирхен, расположенной недалеко от границы с Нидерландами, базируются самолеты системы предупреждения и управления воздушным пространством (AWACS) альянса.

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Сообщение в аккаунте авиапарка НАТО AWACS в социальной сети X поздно вечером в четверг, 22 августа о том, что "мы повысили уровень безопасности", не уточняло характер потенциальной угрозы. В сообщении говорилось, что "операции продолжаются в соответствии с планом".

База в Гайленкирхене заявила в пятницу, 23 августа что ей нечего добавить к этому заявлению и "ситуация на данный момент не изменилась".
 

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