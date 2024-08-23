Глава МИД Ирана: "Имеем право наказать Израиль за смерть Хания"
Новый министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонных разговорах заявил своим французским и британским коллегам, что его страна имеет право отомстить Израилю за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране в прошлом месяце, сообщает официальное информационное агентство IRNA.
Иран обвиняет Израиль в убийстве Хания 31 июля, которое Аракчи назвал "непростительным нарушением безопасности и суверенитета Ирана", добавив:
"Наказать агрессора — это право Ирана".
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Израиль не взял на себя и не отрицал ответственности за убийство.