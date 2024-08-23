



Глава МИД Ирана: "Имеем право наказать Израиль за смерть Хания"

Новый министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонных разговорах заявил своим французским и британским коллегам, что его страна имеет право отомстить Израилю за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране в прошлом месяце, сообщает официальное информационное агентство IRNA.



Иран обвиняет Израиль в убийстве Хания 31 июля, которое Аракчи назвал "непростительным нарушением безопасности и суверенитета Ирана", добавив:

"Наказать агрессора — это право Ирана".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Израиль не взял на себя и не отрицал ответственности за убийство.

