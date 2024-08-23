



Хан (МУС) требует арест не только Нетаниягу, Галанта и Синвара, а Хания и Дейфа

Главный прокурор Международного уголовного суда призывает судей "безотлагательно" вынести решение по его запросу о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и лидера ХАМАСа Яхьи Синвара, настаивая на том, что суд обладает соответствующей юрисдикцией.



"Согласно установленному закону, суд обладает юрисдикцией в этой ситуации", — пишет прокурор Карим Хан в 49-страничном юридическом заключении.

Хан призывает коллегию судей предварительного разбирательства МУС "незамедлительно вынести решения" по поданным им в мае запросам на выдачу ордеров на арест Нетаниягу, Галанта и Синвара, а также лидера террористической группировки Исмаила Хания и военачальника Мухаммеда Дейфа, которые с тех пор были убиты.



Поданное Ханом заявление стало ответом на юридические аргументы, поданные десятками стран, ученых, групп жертв и правозащитных организаций, которые либо отвергают, либо поддерживают полномочия суда выдавать ордера на арест в ходе расследования продолжающейся войны в Газе и бойни, устроенной ХАМАС 7 октября на юге Израиля.



В своем майском запросе на выдачу ордеров на арест Хан обвинил Нетаниягу, Галанта и трех лидеров ХАМАСа в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газа и Израиле.



Израиль не является членом суда, поэтому даже если ордера на арест будут выданы, Нетаниягу и Галант не подвергаются непосредственному риску судебного преследования. Но угроза ареста может затруднить им выезд за границу.

