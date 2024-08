Джоан Роулинг не собирается сдаться Иман Хелиф без боя

После того как Иман Хелиф дала работу адвокатам в деле о буллинге во время Олимпиады, она также начала чаще заявляться в СМИ. Теперь это и не удивительно. Такое внимание журналистов объясняется тем, что Иман стала олимпийской чемпионкой.



Однако Иман всячески старается задокументировать свою женственность, - “при полном параде” - косметика, маникюр, прически. В общем ничего необычного для женщины. Вот только раньше Иман была совсем в ином образе. Занимаясь жестким спортом, она вовсе об этом не думала. Да и правда, тяжело боксировать в косметике.



А вот Джоан Роулинг, против которой Иман подала иск в числе списка людей, сдаваться не собирается. Она написала в своем аккаунте Х:



“Важно подчеркнуть, что запуск пиар-кампании и нанесение слоев толстого макияжа требуют гораздо больше времени и усилий, чем простое обнародование результатов ДНК-теста”.



Похоже, чтобы иметь право засудить Роулинг, Хелиф таки придется сдать ДНК-тест.

"It’s important to highlight that launching a PR campaign and applying layers of thick makeup requires far more time and effort than simply making DNA test results public." -- ✍️@SwipeWright https://t.co/mRECJgNX3X