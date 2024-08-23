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Джоан Роулинг не собирается сдаться Иман Хелиф без боя
23.08.2024 22:30 Катя Шульц

Джоан Роулинг не собирается сдаться Иман Хелиф без боя

После того как Иман Хелиф дала работу адвокатам в деле о буллинге во время Олимпиады, она также начала чаще заявляться в СМИ. Теперь это и не удивительно. Такое внимание журналистов объясняется тем, что Иман стала олимпийской чемпионкой. 

Однако Иман всячески старается задокументировать свою женственность, - “при полном параде” - косметика, маникюр, прически. В общем ничего необычного для женщины. Вот только раньше Иман была совсем в ином образе. Занимаясь жестким спортом, она вовсе об этом не думала. Да и правда, тяжело боксировать в косметике. 

А вот Джоан Роулинг, против которой Иман подала иск в числе списка людей, сдаваться не собирается. Она написала в своем аккаунте Х:

“Важно подчеркнуть, что запуск пиар-кампании и нанесение слоев толстого макияжа требуют гораздо больше времени и усилий, чем простое обнародование результатов ДНК-теста”.

Похоже, чтобы иметь право засудить Роулинг, Хелиф таки придется сдать ДНК-тест.

 

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