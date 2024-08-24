



TikTok ударил по поставкам огурцов в Исландии

Исландские супермаркеты оказались в затруднительном положении после того, как вирусный тренд в TikTok спровоцировал беспрецедентный всплеск спроса на огурцы, заставив поставщиков спешить, чтобы не отставать.



Это произошло после того, как влиятельные пользователи социальных сетей в этой небольшой скандинавской стране начали делиться рецептом салата из тертых огурцов, кунжутного масла, чеснока, рисового уксуса и масла чили.



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Как сообщила BBC News Ассоциация фермеров Исландии Horticulturists' Sales Company (SFG), рецепт оказался настолько популярным, что фермеры страны не смогли удовлетворить стремительно растущий спрос.



Хотя одна из сетей супермаркетов (Hagkaup), усомнилась в связи между спросом и тенденцией, она признала, что закупки огурцов выросли более чем вдвое.

