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Джастин Бибер впервые стал папой
24.08.2024 11:36 Алина Груднева

Джастин Бибер впервые стал папой

Популярный певец Джастин Бибер и модель Хейли впервые стали родителями.

У знаменитой пары родился сын.

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Джастин и Хейли назвали мальчика Джеком Блюзом Бибером. Счастливые родители опубликовали фото, на котором запечатлена маленькая ножка малыша.

Отец Хейли Стивен Болдуин выразил восторг от пополнения в семье.

"Аминь, поздравляю вас, и пусть Бог продолжит благословлять нашу семью", - написал он в соцсети.

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