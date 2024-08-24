



Джастин Бибер впервые стал папой

Популярный певец Джастин Бибер и модель Хейли впервые стали родителями.



У знаменитой пары родился сын.



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Джастин и Хейли назвали мальчика Джеком Блюзом Бибером. Счастливые родители опубликовали фото, на котором запечатлена маленькая ножка малыша.



Отец Хейли Стивен Болдуин выразил восторг от пополнения в семье.



"Аминь, поздравляю вас, и пусть Бог продолжит благословлять нашу семью", - написал он в соцсети.