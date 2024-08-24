Иранские хакеры шпионили за членами команд Трампа и Байдена
Иранские хакеры шпионили за высокопоставленными представителями администрации президента США Джо Байдена и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.
Киберпреступники взломали их личные аккаунты в WhatsApp.
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Хакеры разослали им сообщения, представившись представителями службы поддержки Microsoft, Google, Yahoo и Meta.
В Meta заявили, что проводят расследование. Заблокированы как минимум 12 учетных записей.