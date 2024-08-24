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Иранские хакеры шпионили за членами команд Трампа и Байдена
24.08.2024 09:40 Алина Груднева

Иранские хакеры шпионили за членами команд Трампа и Байдена

Иранские хакеры шпионили за высокопоставленными представителями администрации президента США Джо Байдена и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Киберпреступники взломали их личные аккаунты в WhatsApp. 

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Хакеры разослали им сообщения, представившись представителями службы поддержки Microsoft, Google, Yahoo и Meta.

В Meta заявили, что проводят расследование. Заблокированы как минимум 12 учетных записей.

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