



Иранские хакеры шпионили за членами команд Трампа и Байдена

Иранские хакеры шпионили за высокопоставленными представителями администрации президента США Джо Байдена и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.



Киберпреступники взломали их личные аккаунты в WhatsApp.



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Хакеры разослали им сообщения, представившись представителями службы поддержки Microsoft, Google, Yahoo и Meta.



В Meta заявили, что проводят расследование. Заблокированы как минимум 12 учетных записей.