Новости » Происшествия
Атака дронов в Воронежской области: введен режим ЧС
24.08.2024 09:49 Алина Груднева

Атака дронов в Воронежской области: введен режим ЧС

После атаки, осуществленной в ночь на 24 августа, в Воронежской области РФ был введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам губернатора региона, эвакуированы примерно 200 человек.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В результате ночной атаки повреждена линия электропередач в селе Острогожского района. Жителей предупредили, что могут быть перебои с подачей электроэнергии.

Также в местных пабликах сообщают о том, что прогремели взрывы на складе с боеприпасами.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы