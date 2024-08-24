



Атака дронов в Воронежской области: введен режим ЧС

После атаки, осуществленной в ночь на 24 августа, в Воронежской области РФ был введен режим чрезвычайной ситуации.



По словам губернатора региона, эвакуированы примерно 200 человек.



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В результате ночной атаки повреждена линия электропередач в селе Острогожского района. Жителей предупредили, что могут быть перебои с подачей электроэнергии.



Также в местных пабликах сообщают о том, что прогремели взрывы на складе с боеприпасами.