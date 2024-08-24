Во Франции усилят охрану еврейских религиозных объектов
Во Франции намерены значительно усилить охрану еврейских религиозных объектов.
Об этом сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь.
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По его словам, антитеррористическая прокуратура взяла под свой контроль расследование взрыва, прогремевшего возле синагоги в городе Ле-Гранд-Мот.
Министр отметил, что инцидент признан антисемитским актом. Подозреваемого продолжают разыскивать.