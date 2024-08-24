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Во Франции усилят охрану еврейских религиозных объектов
24.08.2024 14:41 Алина Груднева

Во Франции усилят охрану еврейских религиозных объектов

Во Франции намерены значительно усилить охрану еврейских религиозных объектов.

Об этом сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь.

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По его словам, антитеррористическая прокуратура взяла под свой контроль расследование взрыва, прогремевшего возле синагоги в городе Ле-Гранд-Мот. 

Министр отметил, что инцидент признан антисемитским актом. Подозреваемого продолжают разыскивать.

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