Разведка Великобритании: В России не отказались от идеи уничтожения Украины

После внезапных географических перемен в районе Курской области в России заговорили о возможных переговорах. Однако, в правительстве все по-старому. Там никто не оставил идею уничтожения Украины как государства.



Об этом идет речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 24 августа.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 August 2024.



