



Разведка Великобритании: В России не отказались от идеи уничтожения Украины

После внезапных географических перемен в районе Курской области в России заговорили о возможных переговорах. Однако, в правительстве все по-старому. Там никто не оставил идею уничтожения Украины как государства.



Об этом идет речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 24 августа.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 August 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/lN3Qf0s91p#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HID1n6lHiy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2024

Как пример, британцы приводят слова и деятельность Дмитрия Рогозина, который был назначен "сенатора" от оккупированной части Запорожья. Этот раненый в низ спины “герой” хвастался уничтожением украинских книг, призвал "уничтожать украинскость в зародыше" и заявлял, что любое перемирие с Украиной будет означать "верную смерть для наших детей"."Эти комментарии – последние из давнего ряда украинофобских заявлений российских чиновников высокого уровня, направленных на отрицание и угрозы украинской идентичности и культуре. Вероятно, внутри российского государства много лиц, которые нацелены на достижение максималистских целей в войне, включая уничтожение украинской культуры, идентичности и государства. Несмотря на якобы стремление России к переговорам, как повторял представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июля 2024 года", – напомнили британские военные аналитики.В обзоре также упоминается заявление Путина от 2017 года о том, что "не все страны имеют суверенитет".