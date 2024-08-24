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Разведка Великобритании: В России не отказались от идеи уничтожения Украины
24.08.2024 17:43 Катя Шульц

Разведка Великобритании: В России не отказались от идеи уничтожения Украины

После внезапных географических перемен в районе Курской области в России заговорили о возможных переговорах. Однако, в правительстве все по-старому. Там никто не оставил идею уничтожения Украины как государства.

Об этом идет речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 24 августа. 


Как пример, британцы приводят слова и деятельность Дмитрия Рогозина, который был назначен "сенатора" от оккупированной части Запорожья. Этот раненый в низ спины “герой” хвастался уничтожением украинских книг, призвал "уничтожать украинскость в зародыше" и заявлял, что любое перемирие с Украиной будет означать "верную смерть для наших детей".

"Эти комментарии – последние из давнего ряда украинофобских заявлений российских чиновников высокого уровня, направленных на отрицание и угрозы украинской идентичности и культуре. Вероятно, внутри российского государства много лиц, которые нацелены на достижение максималистских целей в войне, включая уничтожение украинской культуры, идентичности и государства. Несмотря на якобы стремление России к переговорам, как повторял представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июля 2024 года", – напомнили британские военные аналитики.

В обзоре также упоминается заявление Путина от 2017 года о том, что "не все страны имеют суверенитет".

 

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