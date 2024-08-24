



Плацебо помогает даже тогда, когда люди знают, что это плацебо

В США провели исследование в Университете штата Мичиган, которое показало, что в фокус группе, которая знала, что принимает плацебо эффективно понижался уровень стресса.



Участники были набраны из тех, кто “завис” в состоянии длительного стресса из-за пандемии COVID-19, для двухнедельного рандомизированного контролируемого исследования.



Часть участников была определена в группу, принимавшую плацебо, а другая часть — в контрольную группу, которая не принимала никаких лекарств.



Взаимодействие с наблюдающими происходило в ходе четырех виртуальных сессий на платформе Zoom.



Те, кто принимали плацебо, получили информацию об эффекте плацебо и по почте получили таблетки плацебо вместе с инструкциями по их приему.



Исследование, опубликованное в журнале Applied Psychology : Health and Well-Being , показало, что в группе, не принимавшей лекарств, наблюдалось значительное снижение уровня стресса, тревожности и депрессии всего за две недели по сравнению с контрольной группой, не принимавшей лекарств.





