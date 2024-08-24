



Луч надежды: Болезнь Альцгеймера будет поддаваться лечению

Эксперты из Национальной службы Великобритании утверждают, что от страшного недуга можно будет в будущем даже окончательно излечиться.



По мнению ведущих исследователей, разрабатываемые новые методы лечения деменции означают, что результаты лечения пациентов будут становиться “все лучше и лучше”, а болезнь может быть даже “искоренена”.



Первому в истории лечению, способному замедлить развитие болезни Альцгеймера, дали зеленый свет в Великобритании, однако Национальная служба здравоохранения отказалась его применять.



Леканемаб, который нанес удар десяткам тысяч пациентов, был признан организацией по контролю за оборотом наркотиков NICE (Национальный институт здоровья и заботы), которая сочла преимущества “слишком незначительными, чтобы оправдать значительные расходы Национальной службы здравоохранения Великобритании”. По независимым оценкам, годовые расходы составляют около 30 000 фунтов стерлингов на пациента.



Сэр Джон Харди из Британского института исследований деменции сказал: “Эти препараты — леканемаб и донанемаб, а также другие, которые появятся в будущем, — показывают, что мы можем контролировать течение болезни”.



“Вот почему исследователи так взволнованы. С каждым годом все будет становиться все лучше и лучше.



Я не хочу пинать Национальную службу здравоохранения, но мы должны лоббировать в правительстве помощь в организации работы этой службы, чтобы пациенты могли получать пользу, начиная с сегодняшнего дня”.



Профессор сэр Стивен Поуис, национальный медицинский директор Национальной службы здравоохранения, заявил, что будет ждать окончательного решения от NICE, которое ожидается в следующем месяце.





