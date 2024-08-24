



В Китае беженки из Северной Кореи попадают в сексуальное рабство

Статистические данные о беженцах из Северной Кореи показывают, что 75% северокорейских беженцев — женщины.

Шокирующее выступление девочки, которой удалось сбежать из КНДР. Если в 21-м веке дети говорят такие слова,значит с этим миром что-то не так pic.twitter.com/sdyxXetO1x — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_A_Vit_) April 21, 2017

Торговцы людьми не дремлют с обеих сторон. И миф о невозможности вырваться из Северной Кореи развеивается, когда в дело вступают они - контрабандисты людей. То, что происходит с людьми Северной Кореи в Китае, на самом деле мало чем отличается от того, что их ждет в дома, в КНДР. Бандиты заманивают женщин обещаниями хорошей зарплаты. Поскольку КНДР по сути информационно отрезана от мира, то женщины охотно ведутся на такие посулы. Тем более, что им обещают возможность привезти с собой детей или других членов семьи.Удивительно также и то, что северокорейские женщины пользуются спросом на “брачном рынке”. Женщин в Китае не хватает. И рынок северокорейских невест процветает.Начиная с 1998 года приблизительно 35 000 северокорейцам удалось бежать из КНДР. Именно они и стали живыми свидетелями кошмара жизни в коммунистическом гетто. В недавнем обширном докладе ООН раскрывается сексуальное насилие над северокорейскими женщинами в лагерной системе.Один из выживших беженцев рассказывает: “Одна из моих знакомых, женщина старше меня, подверглась сексуальному насилию со стороны одного из начальников. Однако ей некуда было сообщить о сексуальном насилии. Ей пришлось молчать. Она даже пыталась покончить жизнь самоубийством. Она страдала. Но ничего не могла с этим поделать. Красивые женщины были особенно уязвимы к сексуальному насилию”.