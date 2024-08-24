



В США внедрят "квир-теорию" при формулировании ядерной политики





Эксперт по ядерной политике, назначенный/ая в министерство энергетики при администрации Байдена в феврале 2024 года, ранее была соавтором статьи под названием "Квиризация ядерного оружия", в которой утверждалось, что "квир-теория" должна использоваться для формирования американской ядерной политики. Материал об этом опубликовал журнал Newsweek.



Снеха Найр работает в качестве специального помощника в Национальном управлении ядерной безопасности, агентстве, ответственном за поддержание безопасности и надежности обширного арсенала ядерного оружия Америки.



Найр была соавтором статьи под названием "Квиризация ядерного оружия: Как инклюзивность LGBTQ+ укрепляет безопасность и меняет подход к разоружению", которая была опубликована в июне 2023 года влиятельным журналом Bulletin of the Atomic Scientists, посвященным угрозам человечеству, исходящим от новых технологий.



Запасы ядерного оружия США подверглись более тщательному анализу на фоне роста напряженности в отношениях с такими соперничающими ядерными державами, как Россия и Китай. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, у России в настоящее время имеется 4380 ядерных боеголовок, у США - 3708, а у Китая - 500.



Полагают, что Пекин быстро наращивает свой ядерный арсенал, и американские военные оценивают, что к 2030 году у него может быть более 1000 ядерных боеголовок.



Во время написания статьи Найр была экспертом по ядерным исследованиям в Центре Стимсона, аналитическом центре в Вашингтоне, округ Колумбия. Ее соавтором был Луис Рейтман, научный сотрудник Венского центра по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия.



В своей статье Найр и Рейтман утверждали, что квир-теория, которую они определили как "область исследований, тесно связанная с феминистской теорией и изучающая нормы, связанные с полом и гендером", может "помочь изменить то, как ядерные специалисты, эксперты и общественность думают о ядерном оружии."



Они продолжили: "Квир-теория демонстрирует, как дискурс о ядерном оружии гендерно окрашен: Ядерное сдерживание ассоциируется с 'рациональностью' и 'безопасностью', тогда как разоружение и справедливость для жертв ядерного оружия воспринимаются как 'эмоции' и недостаток понимания 'реальных' механизмов безопасности."



Найр и Рейтман использовали свою статью, чтобы раскритиковать то, что они считали чрезмерным акцентом на "абстрактной идее национальной безопасности" в ущерб правам индивидов.



"Квир-теория задает вопросы: Кто создал эти идеи? Как они поддерживаются? Чьи интересы они обслуживают? И чей опыт исключен?"

