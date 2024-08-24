



Шольц призвал строго наказать убийцу, напавшего на фестивале в Золингене

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал наказать по всей строгости закона человека, который напал с ножом на участников фестиваля в городе Золинген.



"Мы все скорбим по погибшим, наши сердца с их семьями и с пострадавшими, а так же со всеми жителями города", - сказал он.



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По словам Шольца, необходимо сделать все возможное, чтобы убийца был строго наказан.



"Подобные действия не должны стать нормой. Правосудие должно быть осуществлено в полной мере", - отметил он.



Напомним, что в результате нападения три человека погибли, еще девять получили ранения. Преступнику удалось скрыться.