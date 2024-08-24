Новости » Происшествия
Шольц призвал строго наказать убийцу, напавшего на фестивале в Золингене
24.08.2024 14:20 Алина Груднева

Шольц призвал строго наказать убийцу, напавшего на фестивале в Золингене

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал наказать по всей строгости закона человека, который напал с ножом на участников фестиваля в городе Золинген.

"Мы все скорбим по погибшим, наши сердца с их семьями и с пострадавшими, а так же со всеми жителями города", - сказал он.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам Шольца, необходимо сделать все возможное, чтобы убийца был строго наказан. 

"Подобные действия не должны стать нормой. Правосудие должно быть осуществлено в полной мере", - отметил он.

Напомним, что в результате нападения три человека погибли, еще девять получили ранения. Преступнику удалось скрыться.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы