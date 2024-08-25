



В результате российской атаки в Краматорске ранены иностранные журналисты

В ночь на 25 августа россияне нанесли удар по гостинице в Краматорске Донецкой области.



По словам главы областной военной администрации Вадима Филашкина, в результате атаки пострадали иностранные журналисты.



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Как минимум трое иностранцев получили ранения. Речь идет о гражданах США и Великобритании.



Кроме здания гостиницы, повреждение получил многоэтажный дом, который находился рядом. Разбор завалов и поисково-спасательная операция продолжаются.



