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В результате российской атаки в Краматорске ранены иностранные журналисты
25.08.2024 11:43 Алина Груднева

В результате российской атаки в Краматорске ранены иностранные журналисты

В ночь на 25 августа россияне нанесли удар по гостинице в Краматорске Донецкой области.

По словам главы областной военной администрации Вадима Филашкина, в результате атаки пострадали иностранные журналисты.

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Как минимум трое иностранцев получили ранения. Речь идет о гражданах США и Великобритании.

Кроме здания гостиницы, повреждение получил многоэтажный дом, который находился рядом. Разбор завалов и поисково-спасательная операция продолжаются.

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