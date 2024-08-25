Египет обеспокоен эскалацией между Израилем и "Хезболлой"
Египет выразил обеспокоенность эскалацией между Израилем и "Хезболлой".
Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел страны.
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Каир предупредил об угрозе открытия нового фронта и расширения войны на Ближнем Востоке.
В связи с этим МИД Египта призвал к стабильности и деэскалации.
Таким образом ведомство прокомментировало обмен ударами между Израилем и "Хезболлой" под утро, 25 августа.