



Зеленский: мы знаем, где в РФ есть ПВО

Украинские военные знают, где на территории России есть системы ПВО.



Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с представителями индийских СМИ.



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"Мы знаем, где в России есть ПВО, они вокруг дачи Путина, вокруг Москвы и Питера", - сказал он.



По словам Зеленского, в маленьких российских городках, как, к примеру, в Курской области, систем ПВО нет.



"Куда мы зашли, там ничего нет", - добавил он.



Ранее Зеленский также сообщил, что операция в Курской области является частью масштабной военно-политической и военно-дипломатической операции, чтобы принудить РФ к справедливому миру.