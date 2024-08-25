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Зеленский: мы знаем, где в РФ есть ПВО
25.08.2024 14:36 Алина Груднева

Зеленский: мы знаем, где в РФ есть ПВО

Украинские военные знают, где на территории России есть системы ПВО.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с представителями индийских СМИ.

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"Мы знаем, где в России есть ПВО, они вокруг дачи Путина, вокруг Москвы и Питера", - сказал он.

По словам Зеленского, в маленьких российских городках, как, к примеру, в Курской области, систем ПВО нет.

"Куда мы зашли, там ничего нет", - добавил он.

Ранее Зеленский также сообщил, что операция в Курской области является частью масштабной военно-политической и военно-дипломатической операции, чтобы принудить РФ к справедливому миру.

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