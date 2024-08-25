



Харрис лидирует по всей стране, на 4 пункта опережая Трампа

Вице-президент Камала Харрис лидирует на четыре пункта в общенациональном опросе после того, как независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший был исключен из модели опроса, согласно данным сайта Silver Bulletin агрегатора Нейта Сильвера.



Сильвер был основателем сайта анализа опросов ABC News FiveThirtyEight, но в прошлом году расстался с ABC.

Согласно его последним средним данным, Харрис набирает 48,8 процента голосов, а Дональд Трамп - 44,8 процента.



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"Как и все остальное в его президентской кампании, выход Роберта Ф. Кеннеди из президентской гонки был странным", - написал Сильвер. По его словам, Трамп выиграл от этого изменения чуть больше, чем Харрис, но вице-президент все равно лидирует на четыре пункта, получив гораздо больший прирост голосов после Демократической национальной конвенции в Чикаго. Согласно модели Сильвера, Харрис опережает Трампа как в штатах, где идет борьба, так и на национальном уровне. Она лидирует в Аризоне (46,6 % против 45,1 %), Мичигане (48 % против 44,6 %), Пенсильвании (47,7 % против 46 %) и Висконсине (48,9 % против 45,5 %).



Однако Трамп лидирует в Джорджии - 47,5 % против 46,8 %, а в Северной Каролине, где Харрис набирает 46,8 %, у Трампа - 46,5 %, и Неваде, где Харрис опережает Трампа на 46,2 % против 45 %, гонка остается напряженной. Если бы ноябрьские выборы полностью отражали результаты последних опросов Сильвера, и каждый кандидат победил бы в тех штатах, где он сейчас лидирует в опросах, Харрис выиграла бы Коллегию выборщиков и стала бы президентом, даже если бы Трамп победил в двух самых напряженных штатах, Неваде и Северной Каролине.

