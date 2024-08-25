



ООН встревожены новыми правилами Талибов в отношении женщин Афганистана

Талибы издали свои законы о пороках и добродетелях, которые охватывают такие аспекты повседневной жизни, как общественный транспорт, музыка, бритье и праздники.



Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) в воскресенье, 25 августа выразила глубокую обеспокоенность в связи с недавним принятием талибами в Афганистане жесткого закона о морали.



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Специальный представитель Генерального секретаря и глава МООНСА Роза Отунбаева осудила "Закон о поощрении добродетели и предупреждении порока", состоящий из 35 статей, как "удручающее видение будущего Афганистана".



Посланник ООН заявила, что новый набор законов дает инспекторам по нравам право "угрожать и задерживать любого человека на основании обширного и порой расплывчатого списка нарушений".



"Это расширяет и без того невыносимые ограничения прав афганских женщин и девочек, и даже звук женского голоса за пределами дома, по-видимому, считается нарушением морали", — добавила она.



Каковы новые правила Талибана для женщин?



Новый закон о морали, ратифицированный правителями Афганистана из Талибана, является частью усиленных усилий по обеспечению жесткого толкования исламских принципов с помощью министерства, призванного "пропагандировать добродетель и предотвращать порок".



Это министерство, созданное вскоре после возвращения Талибана к власти в 2021 году, теперь формализовало свои законы о пороке и добродетели в 114-страничном документе. Эти законы регулируют различные аспекты повседневной жизни, включая общественный транспорт, музыку, социальные взаимодействия и даже внешний вид и поведение людей в общественных местах. Значительное внимание в законе уделяется регулированию поведения женщин.



Статья 13 предписывает женщинам полностью закрывать свое тело в общественных местах, а ношение масок считается необходимым условием предотвращения соблазна.



Одежда не должна быть тонкой, обтягивающей или короткой.



Закон также предусматривает, что женщины не должны говорить, петь или читать вслух на публике, поскольку их голоса считаются интимными.



Закон также запрещает женщинам смотреть на мужчин, с которыми они не связаны кровными или брачными узами, и наоборот.



Женщины должны закрывать лицо перед всеми незнакомыми мужчинами, включая мусульман, а также перед всеми немусульманами, чтобы избежать развращения.



Общественный транспорт также строго регулируется: женщинам, путешествующим в одиночку, запрещено пользоваться транспортом, а пассажирам предписывается совершать молитвы в определенное время.



Международные наблюдатели, включая ООН, предупреждают, что эти законы способствуют созданию атмосферы страха и запугивания, особенно в отношении женщин и девочек.



"Учитывая многочисленные проблемы, изложенные в докладе, позиция, выраженная фактическими властями, что этот надзор будет усиливаться и расширяться, вызывает серьезную обеспокоенность у всех афганцев, особенно у женщин и девочек", — заявила Фиона Фрейзер, глава службы по правам человека миссии ООН в Афганистане.



Однако Талибан отверг эти опасения, заявив, что законы необходимы для поддержания морального порядка в стране.



