



В Калифорнии пчелы терроризируют посетителей парка

Национальный парк "Джошуа-Три" в Калифорнии закрыт из-за того, что пчелы терроризировали посетителей.



По данным IFLScience, огромное количество насекомых слетелись туда из-за дефицита воды.



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"Летом воды становится мало, и пчелы ищут источники, как и другие дикие животные нашего парка", - отметило руководство парка.



"Джошуа-Три" было решено закрыть в качестве меры предосторожности, ведь пчелы жалили людей.



"Эта вынужденная мера сократит количество воды, доступной пчелам, и даст им время покинуть территорию", - пояснили в парке.