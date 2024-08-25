



Экс-ассистентка Мэттью Перри призналась, почему его покинула

Бывшая ассистентка звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри Кейти Эдвардс покинула актера из-за его пристрастия к алкоголю и наркотикам.



Об этом она рассказала в интервью The Mirror на фоне продолжающегося расследования его смерти.



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По словам Эдвардс, она просто не могла выносить его пагубных привычек и смотреть на то, как Перри загоняет себя в могилу.



"Мэттью платил мне очень хорошо, как для помощницы, но в какой-то момент он стал настолько плох, что у меня не осталось выбора, кроме как отказаться от этой работы. Я знала, что не смогу смотреть, как он умирает", - отметила она.



По Эдвардс добавила, что у нее было много бессонных ночей из-за переживаний за актера.



"Я приходила домой, просыпалась в четыре утра и писала ему: "Ты жив? Просто ответь. Отправь мне хотя бы смайлик". Я не могла спать по ночам, зная, что он делает", - добавила она.