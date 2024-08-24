



Крушение яхты бизнесмена у берегов Сицилии: есть подозрение на убийство

В Италии стартовало расследование относительно крушения яхты техномагната Майка Линча у сицилийского побережья.



По данным информационного агентства Reuters, прокуратура подозревает непредумышленное убийство.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам главного прокурора Термини-Имерезе Амброджо Картозио, не исключено, что речь идет об убийстве, а яхта утонула из-за халатности. Кто именно может попасть под следствие, он рассказывать не стал.



Напомним, что яхта затонула из-за шторма. Спасти удалось 15 человек. Линч, его дочь и еще пять человек погибли.