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Крушение яхты бизнесмена у берегов Сицилии: есть подозрение на убийство
24.08.2024 23:28 Алина Груднева

Крушение яхты бизнесмена у берегов Сицилии: есть подозрение на убийство

В Италии стартовало расследование относительно крушения яхты техномагната Майка Линча у сицилийского побережья.

По данным информационного агентства Reuters, прокуратура подозревает непредумышленное убийство.

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По словам главного прокурора Термини-Имерезе Амброджо Картозио, не исключено, что речь идет об убийстве, а яхта утонула из-за халатности. Кто именно может попасть под следствие, он рассказывать не стал. 

Напомним, что яхта затонула из-за шторма. Спасти удалось 15 человек. Линч, его дочь и еще пять человек погибли.

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