



Китай выдвинет США требования по Тайваню

Китай выдвинет США требования относительно Тайваня, когда с визитом в страну прибудет советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



По данным CCTV, об этом объявили в Министерстве иностранных дел КНР.



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Уточняется, что суверенитет и права Китая в Южнокитайском море имеют правовое основание.



"Внешние страны не должны предпринимать никаких действий, которые могут спровоцировать конфликт или обострить ситуацию", - сказано в заявлении.