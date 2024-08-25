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Китай выдвинет США требования по Тайваню
25.08.2024 13:46 Алина Груднева

Китай выдвинет США требования по Тайваню

Китай выдвинет США требования относительно Тайваня, когда с визитом в страну прибудет советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. 

По данным CCTV, об этом объявили в Министерстве иностранных дел КНР.

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Уточняется, что суверенитет и права Китая в Южнокитайском море имеют правовое основание.

"Внешние страны не должны предпринимать никаких действий, которые могут спровоцировать конфликт или обострить ситуацию", - сказано в заявлении.

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